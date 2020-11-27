صور.. ملكات جمال العالم: مصر تمتلك تاريخا عريقا يتحدث عنه العالم

جدة - نرمين السيد - خاضت ملكات جمال العالم، صباح اليوم الجمعة، مجموعة من الألعاب الرياضية، والفقرات الاستعراضية، وذلك على هامش مشاركتهن، فى مسابقة ملكات جمال السياحة والبيئة للمراهقات، والتى تستضيفها مدينة الغردقة حاليًا، وتستمر حتى السادس من ديسمبر.





وعبرت ملكات الجمال، عن سعادتهن البالغة، بتواجدهن فى مصر، التى تمتلك تاريخًا عريقا يتحدث عنه العالم بأكمله، حيث أكدن دعمهن الكامل للسياحة المصرية. جدير بالذكر أن مدينة الغردقة، استضافت حفلات عالمية كبرى، برعاية مجموعة الباترو، أبرزها حفل اختيار أفضل لاعب فى إفريقيا فى يناير الماضى، بهدف تشجيع السياحة، وإظهار المناطق السياحية، بالمدينة.

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