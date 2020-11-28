فيسبوك يطلق عملته الرقمية يناير 2021

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر مطلعة لـ صحيفة "فايننشال تايمز"، إن رابطة "ليبرا" تعتزم إطلاق عملة رقمية موحدة مدعومة بالدولار.

وتسعى الرابطة، التى تضم "فيسبوك" ضمن أعضائها البالغ عددهم 27، للحصول على الضوء الأخضر من جهة معنية بمراقبة الأسواق فى سويسرا لإصدار سلسلة من العملات المستقرة المدعومة بعملات تقليدية معينة، وذلك إلى جانب عملة رمزية تعتمد على عملات مستقرة مربوطة بعملات تقليدية، حسبما نقلت "سبوتينك".

وترسم "ليبرا" الطريق لنظام مصرفى جديد يعتمد على سرعة وسهولة عمليات الشراء، وتحويل الأموال دون أى قيود أو رسوم بنكية مرتفعة، بحسب المصادر.