احذر.. العصائر الجاهزة ضارة بالصحة وتسبب الوفاة

جدة - نرمين السيد - وفى الحقيقة، فإن بعض الدراسات أثبتت وجود مخاطر صحية ضخمة، بسبب تناول العصائر الجاهزة، حسبما نقلت مجلة "JAMA" الأمريكية.

وتعد زيادة الوزن، أحد أبرز المخاطر الناجمة عن تناول العصائر الجاهزة، حيث يؤدى تناولها باستمرار إلى زيادة مقاومة الأنسولين فى الجسم، ومع مرور الوقت يرتفع السكرى ويزداد تراكم الدهون فى منطقة البطن، وبالتالى السمنة وظهور الكرش.

كما يؤدى تناول تلك العصائر، إلى الإصابة بالسكرى من النوع الثانى، حيث أثبتت الأبحاث أن الأشخاص الذين يتناولون عصائر الفاكهة يوميًا، هم الأكثر عُرضة للإصابة بالسكرى من النوع الثانى.

إلى ذلك، تؤدى العصائر الجاهزة، إلى حدوث مشكلات بالقلب، ففى جامعة هارفارد، أثبتت دراسة طبية حديثة، أن 168 شخصًا من عينة الدراسة "1000 شخص"، توفوا خلال المتابعة بأمراض القلب التاجية والشرايين، وذلك بسبب تناول عصير الفاكهة يوميًا، فضلاً عن الوفاة نتيجة ارتفاع معدل ضربات القلب.