صور: مودل روز.. عارضة الأزياء السعودية الأكثر متابعة على إنستجرام

جدة - نرمين السيد - وُلدت "روزانا" فى 14 أغسطس 1992، بالمملكة العربية السعودية، وتحديدًا فى المنطقة الشرقية، والدها من المدينة المنورة، ووالدتها من حائل، حيث عاشت طفولتها فى المنطقة الشرقية، ثم انتقلت إلى الرياض، لفترة، وبعدها انتقلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تعيش هناك حاليًا.

حظيت بنسبة متابعين عالية، تعتبر هى الأعلى من بين عارضات الأزياء العربيات فى الانستجرام، بواقع 12.3 مليون شخص.

تصدّرت روز، غلاف المجلات والمواقع الفنية العربية، حيث تعد أول عارضة سعودية تعرض الملابس والأزياء على مواقع التواصل الاجتماعى.