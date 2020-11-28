إنفوجراف.. 5 نصائح للمحافظة على صحة القلب

جدة - نرمين السيد - وفى هذا الإطار، نشر الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عبر حسابه الرسمى بموقع "فيس بوك، اليوم السبت، إنفوجراف، يوضح أبرز النصائح التى من خلالها يمكنك الحفاظ على صحة القلب.

وتضمنت النصائح، أهمية تناول وجبات صحية، والابتعاد عن التدخين، وممارسة الرياضة بانتظام.