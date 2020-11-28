سجل رقما قياسيا .. الصين تطور جرارا زراعيا ذاتى القيادة

جدة - نرمين السيد - وأشارت الوكالة الصينية إلى أن الجرار الجديد الذى أطلق عليه اسم "إى تى 1004- دبليو"، يتمتع بقوة 100 حصان، وقد سجل رقما قياسيا فيما يتعلق بدائرة الانعطاف الخاصة بهذه الفئة من المركبات بلغ 3.5 مترا، بينما يصل هذا الرقم عادة إلى 5 أمتار.
وتعاون على تطوير النموذج الأولى للجرار فريق ضمّ إلى جانب المعهد الوطنى الصينى لابتكار الآلات الزراعية، مهندسين من جامعة "تسينغهوا" والأكاديمية الصينية للعلوم، هذا إلى جانب عدد من الشركات المتخصّصة فى تصنيع الآلات.
ويدعم الجرار الذى لم يكشف عن الكثير من مواصفاته تقنية الاتصالات من الجيل الخامس "5 جى"، كما يمكن التحكم به عن بعد لأداء العديد من المهام الزراعية فى الأراضى.
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