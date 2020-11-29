بينها الموز .. فواكه يحظر على مريض السكرى تناولها

جدة - نرمين السيد - ويؤدى الإفراط فى تناول الوجبات الخفيفة من الأطعمة السكرية إلى ارتفاع مستويات السكر فى الدم.

وأشار الطبيب البريطانى مايكل موسلى إلى بعض أنواع الفاكهة التى يحظر على مرضى السكرى تناولها منها المانجو والأناناس والبطيخ والموز لارتفاع نسبة السكر بها.

وأوضح أن التوت والتفاح والكمثرى من أكثر الفواكه أمانا، لقدرتها على التحكم فى نسبة السكر فى الدم، وفقا لما جاء فى صحيفة "ديلى إكسبريس البريطانية".

وأضاف موسلى أن السكر الذى يتم الحصول عليه من الطعام يساعد على مد الجسم بالطاقة، ولكن دون الإفراط فى تناولها حتى لا يصبح سكر الدم قوة مدمرة.

وينصح مريض السكرى بضرورة تعديل نمط حياته لأجل الحفاظ على مستويات السكرى فى الدم دون حدوث مشاكل أو تلف بأجزاء الجسم مثل العينين أو الكلى والأوعية الدموية والأعصاب.