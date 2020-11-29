صور: فساتين لـ صاحبات القوام النحيف

جدة - نرمين السيد - وتلعب الأقمشة دورا هاما فى تغيير شكل الموديل وحتى عند ارتدائه، فهناك بعض الأقمشة التى لا تظهر نحافة الجسم بشكل واضح، لهذا يجب اختيار أقمشة مثل الكتان أو القطن أو الصوف مع الفساتين الكاجوال التى يمكن اختيارها فى الإطلالة اليومية، أما فى السهرة يمكن تجربة أقمشة الحرير أو التل أو الجلد، لدورهم فى الظهور بشكل أكثر امتلائا من الطبيعى.

فهناك الفساتين ذات الأكمام المنفوخة، وتعد من أكثر الموديلات التى تناسب الفتاة صاحبة القوام النحيف لكونها تظهر الذراع فى صورة أكثر امتلائا، وتناسب تلك الفساتين مختلف الأوقات سواء فى السهرة أو الكاجوال.

وتساعد الفساتين المنفوشة فى منح الفتيات شكل ساحر وملفت للأنظار، كما ستكون فكرة ارتداء فستان بليسيه منفوش رائعة ومناسبة للقوام النحيف.

بينما تعد الفساتين المطرزة من الصيحات الرائجة فى 2021 والتى تقوم بلفت الانتباه نحو مرتديته وخصوصا فى المناسبات المهمة أو السهرات.

وتعتبر الفساتين ذات شراشيب هى أفضل خيار لقوام الفتاة النحيفة لأن مع الحركة المستمرة لن تظهر نحافة الجسم بل ستبرز منحنيات القوام بصورة أكثر جاذبية فى المناسبات والسهرات.