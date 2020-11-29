صور: أزياء رقيقة بطابع هادئ لعارضة الأزياء الإسبانية ماريان ريفيرا

جدة - نرمين السيد - وتحمل عارضة الأزياء ريفيرا الجنسية الفلبينية، والتى تتميز إطلالاتها بالبساطة والأناقة. ولم تستغل العارضة موهبتها فى مجال عروض الأزياء فقط بل انضمت إلى عالم التمثيل فقد شاركت فى مسلسلات وأفلام منها مسلسل ماريمار. كما شاركت فى استطلاع رأى بالفلبين، وتم اختيارها كأكثر النساء إثارة فى الفلبين. وتتمتع ماريان بجمالها البسيط الجذاب، بالإضافة إلى إطلالاتها الأنيقة الهادئة التى جعلتها تنال مكانة كبيرة لدى متابعيها عبر "إنستجرام" الذين يقتربون من الـ 10 ملايين فرد.

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