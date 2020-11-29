دراسة: استخدام الحطب فى طهو الطعام يتلف الجهاز التنفسى

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الدراسة التى شارك فيها باحثون من جامعة آيوا الأمركية، إضافة إلى معهد "بيريار" الهندى للعلم والتكنولوجيا، أن الطهو باستخدام الحطب قد يعرض الإنسان لاضطربات صحية خطيرة.

وأشارت النتائج أن الأفراد الذين يقومون بتحضير الطعام على الحطب يصبحون أكثر عرضة للإصابة باضطرابات الرئة نتيجة للانبعاثات التى تصدر من تلك المواقد.

وأجرى الباحثون دراساتهم على عدد من الأفراد الذين يطهون طعامهم بالغاز، وغيرهم الذين يستخدمون الحطب.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يستخدمون الحطب في الطبخ لديهم تركيز أعلى من المواد الملوثة والسامة في الرئة، مقارنة بمن واظبوا على الطهو بموقد الغاز، وذلك لوجود هواء حبيس فى رئة من يستخدم موقد الحطب ناتجا عنه تلف الجهاز التنفسى الذى ينعكس تأثيره على عجز الجسم عن إنجاز عملية تبادل الهواء، وفقا لما جاء فى "سكاى نيوز".