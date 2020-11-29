نصائح الصحة لحماية الأطفال من كورونا فى المدارس

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جدة - نرمين السيد - وأشارت الصحة إلى نصائح تحمى من كورونا أثناء تغذية الأطفال بالمدرسة، ومنها استخدام الأكواب والأطباق ذات الاستعمال الواحد عند توزيع الوجبات المدرسية.
كما يجب على المسؤولين عن التوزيع ارتداء الكمامة والقفازات النظيفة، بالإضافة إلى الالتزام بالتباعد بمسافة لا تقل عن متر.
ونصحت الوزارة كذلك بضرورة تناول كل طالب وجبته الخاصة التى أحضرها من المنزل، مع استخدام زجاجة مياه خاصة لكل طالب.
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