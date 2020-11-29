أسباب تزايد ظهور القشرة فى الشعر خلال موسم الشتاء

جدة - نرمين السيد - وتزداد مشكلة ظهور القشرة فى الشعر مع انخفاض درجة حرارة الطقس أى خلال موسم الشتاء، وهناك بعض الأسباب التى تؤدى لظهور قشرة منها:

-جفاف فروة الرأس الناتج عن الهواء البارد فى الشتاء.

-ارتداء أغطية الرأس التى تساهم فى الشعور بالدفء فى الشتاء.

-قلة الاستحمام نتيجة لانخفاض عدد مرات الاستحمام للشعور بالبرودة وقلة التوتر، وهذا يتسبب فى تراكم خلايا الجلد الميت والدهون.

-التهاب الجلد الدهنى، الذى ينتج فطريات تعيش فى فروة الرأس وتحصل على غذائها من الزيوت التى يتم إفرازها من بصيلات الشعر.

-نقص بعض العناصر الغذائية بالجسم مثل الزنج وفيتامين ب والأوميجا 3.

ومن بين الوصفات التى تعالج الشعر من القشرة فى الشتاء:

-خل التفاح:

يساهم فى القضاء على قشرة الرأس وذلك بعد تخفيفه بالماء، بحيث يتم إضافة ملعقة واحدة من خل التفاح إلى كوب من الماء ووضع المزيج على الشعر لمدة 5 دقائق وشطفه بماء فاتر.

-مزيج الزيوت:

خلط زيت جوز الهند وزيت النيم وزيت الزيتون وزيت اللوز وزيت الخروع وإضافة نقاط قليلة من زيت شجرة الشاى، وتسخينهم ووضعهم على فروة الرأس وتدليكها لمدة 30 دقيقة ثم غسل الشعر جيدا.