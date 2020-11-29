فى اليابان .. مقاه مخصصة للنساء للتعامل معهن كـ ملكات

جدة - نرمين السيد - وتضم تلك المقاهى نادلات يرتدين زيا رسميا ويخاطبن الزبائن الرجال على أنهم أسيادهم. وانتشرت تلك المقاهى فى اليابان حتى ظهر مؤخرا مقاهى مخصصة للترفيه عن النساء والتخلص من تسلط وسيطرة الذكور، لُقبت باسم "مقاهى الحشم والخدم الشخصى". وخصصت تلك المقاهى لأجل الاهتمام بالنساء ومعاملتهن معاملة الملكات والاستمتاع بذلك الهروب على الأقل لمدة ساعة ونصف مقابل مبلغ بسيط من المال. ومن بين تلك المقاهى " Swallowtail"، الذى صمم على طريقة القصور البريطانية النمطية والذى يمنح النساء جرسا لاستدعاء النوادل المرتدين البدل الرسمية ويتصرفون مثل الخدم الشخصيين للزبونة. ويقوموا النوادل بتقديم الحلوى والشاي اللذيذ، ويدعون الزبائن من النساء بالـ "أميرة"، كل هذا بسعر قليل حتى يحصلن على العلاج الملكى النفسى والعيش فى الخيال، بالإضافة إلى استخدام أساليب حديث معينة مأخوذة من القصص الخيالية والروايات الرومانسية، مما يساهم فى تخفيف الضغط الواقع على الإناث فى التعامل مع زملائهن الذكور.

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