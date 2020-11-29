أضرار تناول الزبادى بالليمون على الريق

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الدكتورة جيهان الدمرداش، أخصائى تخسيس وتغذية، خطورة تناول الزبادى بالليمون على الريق لأن ذلك من الممكن أن يسبب الإصابة بقرحة المعدة أو دوالى المرئ، وقد يتطور الأمر ليتسبب فى تآكل جدار المعدة.
وأشارت إلى أنه بالرغم من الفائدة التى تضمها تلك الوجبة لكونها واحدة من الوجبات الصحية التى بها سعرات حرارية قليلة، إلا أنه يجب اختيار التوقيت المناسب لتناولها.
وأضافت أن الزبادى بالليمون من الوجبات المفيدة ولكن عند تناوله فى الأوقات العادية، لاحتوائها على أغلب العناصر الغذائية المهمة منها فيتامين سى المتواجد فى الليمون والمسؤول عن تقوية جهاز المناعة أما الزبادى فهو من الأطعمة الغنية بالكالسيوم اللازم للعضلات بالإضافة إلى سهولة عملية الهضم لأنه يحفز التفاعلات الكيميائية التى تتم فى الجسم وتساهم فى عملية امتصاص الغذاء.facebook
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