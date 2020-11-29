فى 2021 .. هواوى تستعد لطرح هاتف جديد بعدسة تشبه عين البشر

جدة - نرمين السيد - وتسمى تلك التقنية الجديدة "العدسة السائلة" وهى التى تقوم بتحسين استقرار الصور الملتقطة وتزيد من نقائها ودقتها. وتتمكن العدسة السائلة فى هاتف هواوى من تقليل وقت التركيز الخاص بالصور إلى بضع ميلى من الثانية لتصبح متطابقة تقريبا لتركيز العين البشرية، وفقا لموقع "جى إس إم آرينا" التقنى. وأشار الخبراء إلى أن تلك العدسات تستطيع تغير وضعيتها للتقريب بدلا من تحريكها بطريقة تشبه العدسات البشرية. وستدعم هواوى عدساتها السائلة الجديدة بمستشعر جديد من سونى أطلق عليه "آى إم إكس 782" حسب ما جاء فى "سبوتنيك".

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