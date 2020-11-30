فيديو : احترقت وانقسمت نصفين .. حادث مروع لسيارة فى سباق فورميلا 1

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، تعرض جروجان لحروق بسيطة واشتباه بكسر أحد الضلوع، لكنه فى حالة مستقرة بعد حادث مروع فى اللفة الأولى لسباق البحرين ببطولة فورميلا 1 مما أدى لتوقف السباق.

وانقسمت سيارة السائق الفرنسى إلى نصفين واندلعت فيها النيران، بعد اصطدامها بالحواجز بعد تلامس مع دانييل كفيات سائق ألفا تاورى.

وقال متحدث باسم الاتحاد الدولى للسيارات إن الحادث عادل ضغط الجاذبية الأرضية بأكثر من 50 مرة.

وأضاف الاتحاد الدولى فى بيان "حالة رومان مستقرة وتم نقله بواسطة الهليكوبتر إلى المستشفى العسكرى لمزيد من الفحوصات".

وقال متحدث باسم فريق هاس إن السائق البالغ عمره 34 عاما عانى من حروق بسيطة فى اليد والكاحل بالإضافة إلى اشتباه فى كسر ضلع أو أكثر.

وأظهرت الإعادة أن جروجان، قفز فوق الحواجز ليهرب من حطام السيارة والنيران وكان يعرج أثناء اصطحابه لسيارة الإسعاف.

ووقع الحادث أثناء محاولة السائق الفرنسى التقدم على كفيات، لكنه اصطدم بسيارة سائق ألفا تاورى.