نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. نصائح بتجنب محور 26 يوليو

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، أن اليوم الإثنين، يشهد هدوءًا نسبيًا على جميع المحاور، وتنحسر معدلات السير بين 60 و65% على معظم المحاور المرورية.





وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك" الذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، أن جميع محافظات الوجه القبلى شهدت سيولة فى الحركة المرورية، كذلك الأمر بالنسبة لمحافظات الوجه البحرى.

وأشار مراسل الراديو 9090، إلى قطاعات الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى وأنها تنحصر فيها الكثافات المرورية عند أعلى المرج، وأعلى المنيب.

وحذر صابر من سلوك محور 26 يوليو لما يشده من ازدحام، ناصحا باستخدام محور روض الفرج كبديل جيد.

وأوضح صابر أن الحركة المرورية فى محافظة الجيزة تعد مرضية، بينما القاهرة تنحصر فيها الكثافات المرورية من كوبرى الحدائق ويفضل وسلوك شارع نصر والسودان.

أما فيما يخص جميع الكبارى الأخرى سواء كوبرى الجلاء أو الساحل أو الجامعة، فتعمل بشكل جيد ومرضى، بينما نصح السالكين مطلع كوبرى السيدة عائشة باستخدام كورنيش النيل.