أحمد يونس: صباحنا أجمد مع يونس .. التريند الأول فى مصر

جدة - نرمين السيد - وأعلن الإعلامى أحمد يونس عبر حسابه الشخصى على "تويتر" تصدر هاشتاج "صباحنا أجمد مع يونس" تويتر، وقال: "صباحنا اجمد مع يونس .. التريند الأول فى مصر على تويتر".

وتضمنت حلقة اليوم من "صباحك ومطرحك" تقديم مجموعة من الأغانى المتنوعة وأبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، والنشرة المرورية وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، معلقين: "صباحك ومطرحك واخد توكيل بالتريند كل يوم عظمة"، "أنت ويونس والمزيكا"، "سهل تبقى تريند بس صعب تبقى أحمد يونس".

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحًا.