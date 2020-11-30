أضرار الاعتماد على النظام النباتى فقط

جدة - نرمين السيد - وبالرغم من الفوائد التى تنعكس على صحة الإنسان إلا أن الاعتماد على النظام الغذائى قد تكون له تأثيرات سلبية على الصحة، وفقا لموقع "Live strong"، ومن بينها:
-سوء التغذية:
تتميز الخضراوات والفاكهة باحتوائها على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة المختلفة، لكنهما يفتقدان لبعض العناصر الغذائية الأخرى التى يتسبب نقصها فى الإصابة بسوء التغذية.
-انخفاض الطاقة:
يشعر هؤلاء الذين يعتمدون على النظام النباتى بالخمول والكسل لعدم احتواء النظام الغذائى على الأطعمة التى تمد الجسم بالطاقة مثل المكسرات.
-الاضطرابات الهضمية:
تحتوى الفاكهة والخضراوات على نسبة عالية من الألياف الغذائية المفيدة للجهاز الهضمى، ولكن الإفراط فى تناولها يتسبب فى الإصابة بعسر الهضم.
-شحوب البشرة وتساقط الشعر:
ينتج عن تناول الخضراوات والفاكهة فقط ظهور التجاعيد وتقصف الشعر وتساقطه.
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