أضرار الاعتماد على النظام النباتى فقط

جدة - نرمين السيد - وبالرغم من الفوائد التى تنعكس على صحة الإنسان إلا أن الاعتماد على النظام الغذائى قد تكون له تأثيرات سلبية على الصحة، وفقا لموقع "Live strong"، ومن بينها:

-سوء التغذية:

تتميز الخضراوات والفاكهة باحتوائها على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة المختلفة، لكنهما يفتقدان لبعض العناصر الغذائية الأخرى التى يتسبب نقصها فى الإصابة بسوء التغذية.

-انخفاض الطاقة:

يشعر هؤلاء الذين يعتمدون على النظام النباتى بالخمول والكسل لعدم احتواء النظام الغذائى على الأطعمة التى تمد الجسم بالطاقة مثل المكسرات.

-الاضطرابات الهضمية:

تحتوى الفاكهة والخضراوات على نسبة عالية من الألياف الغذائية المفيدة للجهاز الهضمى، ولكن الإفراط فى تناولها يتسبب فى الإصابة بعسر الهضم.

-شحوب البشرة وتساقط الشعر:

ينتج عن تناول الخضراوات والفاكهة فقط ظهور التجاعيد وتقصف الشعر وتساقطه.