صور- ملابس يمكن تنسيقها مع الكارديجان الشتوى الطويل

جدة - نرمين السيد - وتختلف قصات وأشكال الكارديجان منها ذو التموجات على الصدر، والتى يمكن تنسيقها مع سروال بقصة مستقيمة.

كما يمكن تنسيق الكارديجان الطويل مع الفساتين والتنانير بنوعيها سواء البليسيه أو المستقيمة، لأن ذلك يساعد على منح مرتديتها إطلالات أنثوية محتشمة.

وتستعين بعض الفتيات بـ الكارديجان الطويل للحصول على لوك رياضى من خلال ارتداءه مع حذاء رياضى، ولكن يمكن استبدال الحذاء بالكعب العالى فى الخروجات المسائية.

وتستخدم النساء للحصول على إطلالة أكثر دفئا الكارديجان الطويل الصوف الذى يمنح إطلالة شتوية أكثر جاذبية وذلك بتنسيقها مع البنطلون الجينز والبوت الطويل أو القصير.