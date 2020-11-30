مصر فى صورة.. من نجع حمادى: الوحدة والسلام

جدة - نرمين السيد - وظهر فى الصورة كاهن يلقى التحية على شيخ فى محطة قطارات نجع حمادى، مع الالتزام بالإجراءات الوقاية للحد من انتشار الفيروس. وتم التقاط الصورة بعدسة المصور حسن جمال، وعلق عليها قائلا: "من الصور الرزق اللى قدرت أخدها .. نجع حمادى 2020". ونالت الصور إعجاب رواد السوشيال ميديا، وعبروا عن بكلمات عن حب الوطن وانتشار الوحدة والسلام بين أفراده، وقالوا: "ماشاء الله صورة جميلة تختصر وصف مصر"، "اللهم أدم بيننا السلام والمحبة"، "ربنا يحفظ مصر ويبعد عنها الفتن".

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