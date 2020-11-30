تسلا تستعد لطرح أداة تجسس لمراقبة سياراتها عن بعد

جدة - نرمين السيد - وتعمل أداة التجسس فى تسلا على مساعدة أصحابها فى التحقق من الظروق المحيطة بالسيارة، وفقا لما جاء فى موقع "Electrek".
ولم يتم تنفيذ أداة التجسس على الرغم من أنه من المحتمل أن تستخدمه لعمليات دورية بدلاً من المشاهدة بدون توقف، فإن تدفق كاميرا السائق الآلى يتطلب 30 ميجا بايت فى الدقيقة، ولن يجهد الهاتف بشكل خطير مع اتصال LTE أو5G، حسب ما جاء فى "engadget".
وتتفوق تسلا على منافسيها من خلال حماية سياراتها وسهولة القبض على اللصوص مع منح الشعور براحة البال.
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