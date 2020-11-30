فتاة سقارة عن السيشن المثير للجدل: حاجة كده عظمة

جدة - نرمين السيد - وظهر المصور فى الفيديو وهو يسأل سلمى، قائلا: "عملنا إيه النهاردة يا سلمى؟"، وأجابته الشيمى: "عملنا حاجة كده عظمة زى العادى يعنى". وأثارت جلسة تصوير سلمى الشيمى، أو فتاة سقارة، جدلا كبيرا على السوشيال ميديا بسبب ملابسها الجريئة. سلمى الشيمى عارضة أزياء مصرية، تخطف الأنظار بإطلالاتها الأنيقة، ويتنبأ لها البعض بأنها ستصبح عارضة أزياء عالمية فى فترة قصيرة.

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