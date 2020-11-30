عشاق البرجر ينتظرون ما يزيد عن 12 ساعة

جدة - نرمين السيد - وينتظر عشاق الوجبات السريعة أمام المطاعم للحصول على الوجبة الشهية، ولكن لم يصل بأحد أن ينتظر لمدة 14 ساعة وذلك ما حدث فى أورورا، حيث تم افتتاح مطعم جديد هناك لـ البرجر يسمى "In-n-Out"، وهو المطعم المخصص لتقديم الطعام فى السيارات.
وشهدت الحركة المرورية ازدحاما فى أورورا بكولورادو، وذلك بسبب انتظار عشاق البرجر "In-N-Out" بكاليفورنيا وجباتهم لفترة قد تصل إلى 14 ساعة، وفقا لما جاء فى موقع "dnaindia".
وبسبب الازدحام التى شهدته البلاد بسبب مطعم "In-n-Out"، أشارت إدارة شرطة أورورا بضرورة التحلى بالصبر واللطف، وفى حالة الازدحام من الممكن زيارة المطعم فى يوم آخر.
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