بعد إحالتها إلى النيابة.. مصور فتاة سقارة يحذف السيشن والفيديو

جدة - نرمين السيد - بعد نشر الجلسة التصويرية لـ الفاشونيستا سلمى الشيمى بمنطقة سقارة، وحدوث حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعى، حذف المصور حسام محمد الصور والفيديوهات المتعلقة بها عبر حسابه الشخصى على "فيسبوك".





وظهرت سلمى الشيمى فى جلسة التصوير بملابس فرعونية بمنطقة سقارة، بالإضافة إلى تداول فيديو لها مع المصور وهو يسألها "عملنا إيه النهاردة يا سلمى؟"، وأجابته الشيمى: "عملنا حاجة كده عظمة زى العادى يعنى". وبعد إحالة الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، لـ سلمى الشيمى إلى النيابة للتحقيق فى الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، قام المصور بحذف صور السيشن الفرعونى والفيديو من صفحته عبر "فيسبوك". كما أثارت جلسة تصوير سلمى الشيمى، أو فتاة سقارة، جدلا كبيرا على السوشيال ميديا بسبب ملابسها الجريئة.

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