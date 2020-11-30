الصحة تنصح بممارسة التمارين الرياضية للحماية من سرطان الثدى

جدة - نرمين السيد - وأشارت الصحة إلى فائدة ممارسة التمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة يوميا، لدورها فى تقوية الجسم وحمايته من سرطان الثدى. وأوضحت الصحة تواجد الوحدات الصحية التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة يوميا، للكشف عن سرطان الثدى والأمراض المزمنة والعلاج مجانا.

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