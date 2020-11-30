الصحة تكشف فوائد ممارسة التمارين الرياضية نهارا

جدة - نرمين السيد - نصحت وزارة الصحة والسكان، فى إنفوجراف، نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الإثنين، بممارسة الأنشطة الرياضية فى فترة النهار للحصول على نوم هادئ ليلًا.





ويعانى الكثيرون من الأرق واضطرابات النوم ليلا نتيجة ما يعانون من قلق أو توتر، وهو ما ينعكس على تركيزهم والنشاط اليومى لهم. وشجعت الوزارة، المواطنين على ممارسة الأنشطة المختلفة خلال فترات النهار، موضحة تأثيرها الفعال فى الحصول على نوم عميق فى الليل.

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