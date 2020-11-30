خبير فرنسى يزور مصر لفحص إمكانية إصلاح ساعة قلعة صلاح الدين

جدة - نرمين السيد - وكتبت السفارة الفرنسية بالقاهرة، فى تدوينة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" اليوم الإثنين: "ردًا على طلب وزارة السياحة والآثار، ترسل فرنسا الخبير فى مجال تصنيع الساعات، فرانسوا سيمون-فوستييه، لفحص إمكانية تصليح الساعة الموجودة بالقلعة".
يذكر أن الساعة الموجودة فى قلعة صلاح الدين الأيوبى، أهدتها فرنسا لمصر فى عام 1845.
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