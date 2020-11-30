أبرزها العصيدة والمخروطة.. 7 أكلات صعيدية لمواجهة برد الشتاء

جدة - نرمين السيد - من هذه الأطعمة "المسبوبة"، "الدشيشة"، "المغلى"، "المديدة"، "السخينة"، وغيرها من الأطعمة التى تطهيها النساء المسنات فى إسنا وأرمنت بشكل خاص.

المديدة

تطهى "المديدة" عن طريق غلى اللبن، ويتم وضع ملعقتين من الدقيق على القليل من الماء، وبمجرد غلى اللبن يتم وضع الدقيق والتقليب بسرعة، ويمكن وضع الزبدة ثم السكر، ويتم تناولها أو غمسها بالعيش "الشمسى".

وتؤكل "المديدة"، غالبًا فى الشتاء، لأنها تعطى طاقة حرارية عالية للجسم، وإحساسًا بالشبع لمدة طويلة، ويمكن تناولها فى وجبتى الإفطار والعشاء.

السخينة

أكلة قديمة جدًا، وهى أسوانية الأصل، وبعدها انتشرت فى أنحاء الصعيد عمومًا، وسميت بهذا الاسم لأن كل مكوناتها تكون ساخنة، ويطلق عليها أيضًا أكلة العز، لأنها تصنع من السمنة البلدى أو الزبدة، والعيش الطازج الساخن والحلبة والعسل الأسود.

المسبوبة

"المسبوبة"، هى عجينة تترك حتى تختمر، ثم يوضع عليها بعض الماء، ثم توضع فى كوب مثقوب مثل كوب "الكنافة البلدى"، ليخرج العجين من الثقب ويتكون على شكل "قرص".

المغلى

أما "المغلى" فتتكون من بلح وماء ويوضعان فى "القدرة"، وتوضع بعدها فى الفرن البلدى، وبعد طهيه، يوضع فى طبق كبير مع الفطير.

الدشيشة

و"الدشيشة"، تعتبر "كورن فليكس" الغلابة، فهى عبارة عن الذرة الأخضر والذى يوضع فى الفرن البلدى حتى يجف، ثم يطحن "بالرحايا"، ويمكن تناوله باللبن أو مثل الأرز.

المخروطة أو الشعرية المنزلية

المخروطة أو "مبوخية"، تعرف أيضَا بالشعرية اليدوى عند البعض، وتصنعها السيدات فى الشتاء، من خلال عمل عجينة وتدعها تختمر، وتفردها بـ"النشابة"، ثم تُطبق وتقسم بالسكين، أو ماكينة تقطيع المكرونة أو الشعرية وتسوى على البخار، بعد تجفيفها فى الشمس، ويوضع عليها السكر.

وهناك من يضع على المخروطة العسل الأسود، ويطلق عليها فى بعض الأحيان "المفروكة"، وسميت بهذا الأسم لأن شكلها عبارة عن خطوط طويلة رفيعة من العجين.

العصيدة

أكلة شعبية انتشرت فى السودان واليمن وعرفت فى صعيد مصر بصورة كبيرة، وتصنع بأكثر من طريقة قد تكون متماسكة على شكل كرة أو يضاف إليها فى بعض الأحيان اللبن والسمن والخروب والعسل، وتقدم ساخنة، وتؤكل فى الفطار أو العشاء لأنها تعد وجية خفيفة.