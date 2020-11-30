الصحة العالمية تتعهد بكشف مصدر فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - ورفض تيدروس أدهانوم اتهام الوكالة الأممية بأنها تساهلت للغاية مع الصين.

وصرح مدير منظمة الصحة العالمية بحسب "روسيا اليوم": "نريد أن نعرف المصدر، وسنبذل كل ما هو ممكن لمعرفته"، علما أن المنظمة تأمل بإرسال فريق علمى سريعا إلى الصين.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وجه انتقادات حادة إلى المنظمة حيال تعاملها مع الفيروس عند بداية ظهوره فى الصين.

وتواجه بكين عاصفة انتقادات من الخارج على خلفية طريقة تعاطيها مع تفشى الوباء الذى ظهر للمرة الأولى فى مقاطعة ووهان الصينية.

وتسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة 1.460.018 شخصا فى العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية فى الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية الاثنين.

وأصيب أكثر من 62 مليونا و732 ألفا و520 شخصا فى العالم بالفيروس منذ بدء انتشار الوباء.

وتسجل الولايات المتحدة أعلى عدد من الوفيات (266.887) تليها البرازيل (172.833) والهند (137.139) والمكسيك (105.655) وبريطانيا (58.245).