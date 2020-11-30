فيديوجراف.. متى تحتاج إلى غسل يديك للوقاية من فيروس كورونا؟

جدة - نرمين السيد - وفى هذا الصدد، بينت وزارة الصحة المصرية، أهم الأوقات التى يجب عليك أن تغسل يديك فيها، كان أبرزها قبل وبعد إعداد الطعام وتناوله.

ولفتت الصحة إلى أهمية غسل اليدين، بعد السعال والعطس، وعقب استخدام دورة المياه، وبعد لمس الحيوانات أيضًا.