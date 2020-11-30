جدة - نرمين السيد - وفى هذا الصدد، بينت وزارة الصحة المصرية، أهم الأوقات التى يجب عليك أن تغسل يديك فيها، كان أبرزها قبل وبعد إعداد الطعام وتناوله.
ولفتت الصحة إلى أهمية غسل اليدين، بعد السعال والعطس، وعقب استخدام دورة المياه، وبعد لمس الحيوانات أيضًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديوجراف.. متى تحتاج إلى غسل يديك للوقاية من فيروس كورونا؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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