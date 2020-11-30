جدة - نرمين السيد - دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إلى تجنب الاحتفالات مع الأسر المختلفة والتجمعات الكبيرة مع اقتراب موسم الأعياد، لمنع تفشى وباء كورونا.





وقال غيبريسوس، فى المؤتمر الصحفى الذى عقدته المنظمة، مساء اليوم الاثنين، عبر تقنية الإتصال المرئى : "إننا على يقين أنه يمكننا هزيمة الوباء باستخدام اللقاحات الموجودة فى طور الإعداد، والشيء الأكثر أهمية، أننا بحاجة إلى الأمل والتضامن للعمل معًا". كما دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إلى تجنّب مراكز التسوق المزدحمة، والتسّوق عبر الإنترنت إن أمكّن، واتخاذ الاحتياطات لتقليل المخاطر، مشيراً إلى ضرورة المحافظة على التباعد الجسدى، وإرتداء القناع عند السفر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة العالمية تدعو إلى تجنب التجمعات الكبيرة مع اقتراب موسم الأعياد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.