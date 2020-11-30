فى يومه العالمى.. 420 ألفا عدد المتعايشين مع الإيدز بشرق المتوسط

جدة - نرمين السيد - قال المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط الدكتور أحمد المنظرى، إن المنظمة تقدّر عدد المتعايشين مع فيروس العَوَز المناعى البشرى (الإيدز) فى الإقليم بنحو 420 ألف شخص.





وأضاف المنظرى، فى بيان صادر عن المكتب الإقليمى للمنظمة، اليوم الاثنين، بمناسبة اليوم العالمى للإيدز الذى يصادف فى الأول من ديسمبر سنويا، أن هذا الوباء يتنامى فى الإقليم على نطاق غير مسبوق، ففى عام 2019 وحده، وقعت 44 ألف إصابة جديدة بفيروس الإيدز، بزيادة تبلغ 47 بالمئة مقارنةً بعام 2010 المرجعى.

وأضاف بحسب وكالة الأنباء الأردنية : "ولم يُشخَّص سوى ثلث المتعايشين مع الفيروس فى الإقليم، ولا يتلقى العلاج بمضادات الفيروسات سوى 24 بالمئة، وقد زاد هذا الوضع الصعب سوءاً بسبب جائحة كوفيد-19".

وأشار إلى أنه كان من المزمع أن يشكل الاحتفال باليوم العالمى للإيدز لهذه السنة علامةً فارقةً فى تحقيق الغايات العالمية "90-90-90"، فكان الهدف يتمثل فى ضمان معرفة 90 بالمئة من المتعايشين مع فيروس العَوَز المناعى البشرى، وتلقى 90 بالمئة من المصابين بالفيروس العلاج، وانخفاض الحمل الفيروسى لدى 90 بالمئة ممَّنْ يتلقون العلاج بحلول عام 2020.

وأردف المنظرى، قائلا: "إلا أننا كنا متأخرين بالفعل فى تحقيق تلك الغايات العالمية، ثم جاءت جائحة كوفيد-19 وتسبَّبت فى اضطرابات واسعة النطاق وتُهدِّد بالقضاء على كثير من المكاسب التى تحققت فى مجال الصحة وغيره من المجالات التنموية".

ووفق البيان، يأتى شعار اليوم العالمى للإيدز لهذا العام فى الإقليم تحت عنوان: "قدرة خدمات فيروس العَوَز المناعى البشرى على الصمود"، ويتمثل هدف المنظمة فى مساعدة البلدان على بناء خدمات صحية أقوى وأكثر ترابطاً وتكاملاً فى مجال فيروس العَوَز المناعى البشرى لكى تظل هذه الخدمات قوية حينما تواجه حالات طوارئ.

ولفت المنظرى إلى أهمية ‏الاستماع إلى أصوات المتعايشين مع فيروس الإيدز وآرائهم فى الخدمات التى تلقوها خلال هذه الحالة الطارئة‎، فمن خلال تجاربهم يمكن معرفة ما الذى يجعل الخدمة ملائمة تماماً لمتلقيها.