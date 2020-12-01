- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - وعلق يونس على تصدره تويتر، قائلا: "أتوبيس السعادة على dmc التريند الأول فى مصر على تويتر".
وتناولت حلقة اليوم من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة متنوعة من الأغانى، وأبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، والنشرة المرورية، وغيرها من الفقرات.
وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، معلقين: "مود رايق أوى"، "بحب جدا لمتنا على الهاشتاج دايما عم الناس مجمعنا"، "يا بخت أى حد بيسمع يونس".
برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد يونس يحتل صدارة تويتر.. والمغردون: مود رايق أوى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.