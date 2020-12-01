أحمد يونس يحتل صدارة تويتر.. والمغردون: مود رايق أوى

جدة - نرمين السيد - وعلق يونس على تصدره تويتر، قائلا: "أتوبيس السعادة على dmc التريند الأول فى مصر على تويتر".

وتناولت حلقة اليوم من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة متنوعة من الأغانى، وأبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، والنشرة المرورية، وغيرها من الفقرات.

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، معلقين: "مود رايق أوى"، "بحب جدا لمتنا على الهاشتاج دايما عم الناس مجمعنا"، "يا بخت أى حد بيسمع يونس".

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحًا.