صور.. أزياء غريبة ومخيفة لـ الأسترالية تيل كوكو

جدة - نرمين السيد - وتعد كوكو عارضة ومصممة أزياء بالإضافة إلى أنها صاحبة علامة أزياء أسترالية.

وبدأت اهتمامات تيل كمصورة وتخرجت من بكالوريوس الآداب فى التصوير الفوتوغرافى مع تخصص فرعى فى الموضة.

وتم اكتشافها من قبل وكالة عارضات أزياء محلية وضعتها مع وكالاتها الدولية الأولى فى نيوزيلندا، كوريا و اليابان بعد تخرجها، كما وقعت شركة كوكو عقدا دوليا فى اليابان، حيث عملت فى عقود مع وكالات فى طوكيو و أوساكا.

وتحرص تيل كوكو على نشر صورها عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام" والتى تظهر فيها بإطلالات غريبة، ومخيفة أحيانا.