إنفوجراف.. 9 ظواهر فلكية فى نهاية 2020

جدة - نرمين السيد - ويرصد الإنفوجراف التالى، تلك الأحداث.. وبحسب المعهد، فمن المتوقع ظهور 9 ظواهر، بداية من الثالث عشر من الشهر الجارى، حيث يقترن القمر مع كوكب الزهرة، كما يظهر قمر المحاق فى السماء، وذلك فى الخامس عشر من الشهر نفسه، ويكتمل بدر القمر فى 30 ديسمير 2020.

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