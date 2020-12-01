ميزات خيالية لـ حواسب iPad القادمة

جدة - نرمين السيد - وستكون أجهزة iPad Pro أولى الحواسب التى تطرحها آبل لتعمل مع شبكات 5G، كما يفترض أن تأتى بمعالجات A14X المتطورة التى ستجعل أداءها أسرع بشكل ملحوظ مقارنة بأجهزة iPad الحالى، حسبما أكدت روسا اليوم.

فيما ستحصل الأجهزة الجديدة لشركة آبل، على شاشات OLED جديدة من إنتاج شركتى سامسونج وإل جى، تستخدم تقنية mini-LED فى إضاءتها الخلفية، الأمر الذى يساهم فى عرض الصور والفيديوهات بدقة عالية.

إضافة إلى ذلك، أوضحت التسريبات، أن الشركة تعتزم، إصدار نوع واحد فقط من تلك الحواسب الجديدة، بـ قلم ذكى يسمح بالكتابة والرسم على الشاشة، إضافة إلى كاميرا للتعرف على الوجوه لفك قفل الشاشة وحماية البيانات.