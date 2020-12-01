خط أزياء جديد من النفايات لـ ديبى هارى

جدة - نرمين السيد - وتعاونت ديبى مع مصممى الأزياء مصممى الأزياء "فين" و"أومى" لتصميم مجموعة من الملابس المكونة من ثلاث قطع منفصلة ويتم إنتاج المزيد.
وتكونت المجموعة الأولى من الملابس من تى شيرت وسويت شيرت بغطاء رأس، مصنوع من ألياف قطنية معاد تدويرها ممزوجة بالبلاستيك المعاد تدويره، وفقا لما جاء فى صحيفة "مترو" البريطانية.
واهتم مصمما الأزياء بمنح طاقة من الأمل وسط اليأس والاحباط المصاب به البعض لما تمر به البلاد من المعاناة من فيروس كورونا، لذلك تم اختيار كلمة "HOPE" لطباعتها على الملابس.
ويتم استخدام نفايات البلاستيك فى خط الأزياء الجديد، الذى تم جمعهم من حملات تنظيف المحيطات والأنهار وتحويلها إلى منسوجات بدلا من أن تضر بصحة الإنسان والحياة البحرية والمناظر الطبيعية.
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