خلال تحديثه الجديد.. إنستجرام يهتم بالمعلنين والإعلانات التجارية

جدة - نرمين السيد - ويسمح التحديث لـ "الأنفلونسرز" بتحديد توقيت رعاية منشوراتهم من قبل شركة أو علامة تجارية، وفقا لتقرير جاء فى موقع "تايمز نيوز ناو". وخلال الفترة الحالية أصبحت الإعلانات التجارية تتمتع بقدر كبير من المرونة مع قيود أقل، ويساعد تحديث إنستجرام على التحكم فى المحتوى "تايمز نيوز ناو" وتظهر تلك الإعلانات مثل المشاركات المنشورة من حساب المستخدم مع علامة شراكة مدفوعة مع اسم العلامة التجارية، كما يمكن أن تتضمن إعلانات العلامات التجارية فى "القصص أو الأستورى" من خلال وجود عناصر قابلة للضغط، مثل التاجات والهاشتاجات.

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