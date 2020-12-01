خبراء ينصحون بـ أداء تمارين اليوجا لفائدتها الصحية والعقلية

جدة - نرمين السيد - وتقدم اليوجا العديد من الفوائد الصحية على العقل والجسد وتساعد الفرد على الاسترخاء والحد من التوتر وخصوصا الناتج عن انتشار فيروس كورونا.
وأشار العلماء إلى فوائد لممارسة اليوجا يوميا، وفقا لموقع "health line"، منها:
تعمل اليوجا على تخفيف آلام العضلات وطرد السموم مما يساعد على زيادة نشاط الجسم ومرونة المفاصل والعضلات، بالإضافة إلى تخفيف ضغط الدم وتقليل عدد نبضات القلب.
كما تخفف من الوزن وقد أشارت دراسات إلى أن تمارين اليوجا تجعل الإنسان يمتنع عن تناول المأكولات ذات سعرات حرارية عالية.
وتساهم تمارين اليوجا فى القضاء على آلام الظهر وتناسق عضلات الجسم، كما وجد باحثون أن ممارسة اليوجا مرات عدة فى الأسبوع تجعلك قادرا على الاسترخاء أكثر فى الليل.
وأشارت إحدى الدراسات إلى العلاقة التى تربط بين ممارسة اليوجا مرتين فى الأسبوع وتقليل التوتر، بالإَافة إلى ذلك لا تحتاج إلى اليوجا إلى أدوات معقدة لذلك يمكن ممارستها فى أى زمان ومكان.
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