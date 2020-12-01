هانى الناظر يحدد 8 أخطاء يجب تجنبها لعدم الإصابة بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - أشار الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، والرئيس الأسبق للمركز القومى للبحوث، عبر صفحته الشحصية على "فيسبوك"، إلى بعض الأخطاء التى يجب تجنبها للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.





وأشار الناظر إلى 8 أخطاء يفضل تجنبها للحماية من كورونا أهمها تجنب التواجد فى الأماكن المزدحمة بما فى ذلك التجمعات العائلية.

وأوضح خطورة التواجد فى صفوف "طوابير" دون ترك مسافات تصل إلى متر بين الفرد والآخر.

وقال الناظر: "لا تتواجد فى مصالح أو أماكن خدمات أو بنوك أو مواصلات عامة دون ارتداء الكمامة"، كما حذر من مصافحة الآخرين أو احتضانهم أو تقبيلهم.

ونصح الناظر بعدم تناول الأطعمة والمشروبات من نفس أدوات الآخرين أو تناول المأكولات أو المشروبات المكشوفة فى الشارع.

وأضاف بعض الأخطاء منها الدخول بالحذاء فى المنزل والتجول به، والجلوس أو النوم أو تناول الطعام دون غسل الوجه واليدين جيدا بالماء والصابون.

واختتم الناظر الأخطاء قائلا: "لا تتناول الخبز قبل تسخينه على النار ولا الخضراوات قبل نقعها فى الماء والخل ولا الفاكهة قبل شطفها جيدا بالماء".