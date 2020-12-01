5 أطعمة تزيد وزنك فى الشتاء

جدة - نرمين السيد - مع قدوم فصل الشتاء وزيادة انخفاض درجات الحرارة، تزداد الشهية لدى البعض ما يجعلهم يتناولون كميات كبيرة من الطعام لتعويض ارتفاع معدل حرق السعرات الحرارية التى يحتاجها الجسم، ومن ثم يتعرضون لزيادة الوزن.





وهناك أطعمة ذات سعرات حرارية عالية يفضل تجنبها خلال فصل الشتاء منعا للإصابة بالسمنة، وفقًا لموقع "Health line" منها..

- المعجنات

يحرص البعض على تناول المعجنات فى الشتاء وخصوصا فى وجبة الإفطار، ورغم أنها خالية من الدهون إلا أن بها سعرات حرارية عالية يتسبب الإفراط فى تناولها بزيادة الوزن.

- المكرونة

تحتوى على ما يقرب من 160 سعر حرارى، كما تُضاف عليها الصلصة الحمراء أو البيضاء التى تساهم فى زيادة الوزن، إضافة إلى وضع مواد دهنية عند طهيها، مما يجعلها غنية بالسعرات الحرارية.

- المكسرات

رغم فوائدها المتعددة إلا أنها من أكثر الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية، إضافة إلى الدهون والأملاح التى تجعها من مسببات زيادة الوزن.

- اللحوم الحمراء

من المصادر الجيدة للبروتين، لكنها غنية بالدهون الضارة والسعرات الحرارية العالية، لذا يتسبب الإفراط فى تناولها بارتفاع معدل السعرات الحرارية بالجسم.

- الطحينة

يحتوى طبق صغير منها على 100 سعر حرارى، ورغم غناها بالعناصر الغذائية المتمثلة فى الحديد والكالسيوم، إلا أن الإفراط فيها يتسبب فى زيادة الوزن.