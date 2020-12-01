اعتماد أفضل 100 فكرة لمسابقة شباب أسوان يبتكر

جدة - نرمين السيد - اعتمد أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الثلاثاء، نتائج اختيار أفضل 100 فكرة من الشباب والفتيات المتقدمين لمسابقة "شباب أسوان يبتكر" والتى أطلقها المحافظ لنشر فكر ريادة الأعمال والاتجاه لثقافة العمل الحر من خلال جذب الأفكار الإبداعية المبتكرة فى المجالات الصناعية والإنتاجية والحرفية والخدمية ثم احتضان ورعاية هذه الأفكار وتحويلها لمشروعات تمثل انطلاقة حقيقة للشباب الأسوانى، إذ سيتم حصولهم على مزايا عديدة فى الترخيص والتمويل والفوائد البنكية وفترة السماح.





وأكد أشرف عطية أن المسابقة تمت بشفافية ونزاهة كاملة من خلال لجنة تحكيم محايدة ضمت نخبة من المتخصصين فى مجال ريادة الأعمال إذ تم التقييم بناءً على عدة معايير من أبرزها سمات المتقدم كرائد أعمال والمعيار التقنى والفنى للمشروع، بالإضافة إلى دراسة الجدوى الاقتصادية، فضلا عن الشروط الأخرى التى تم الإعلان عنها مسبقا، لافتاً إلى أن الفرصة سانحة أمام من لم يتم اختياره للاستمرار فى تطوير أفكارهم بدراسة السوق بشكل أفضل إذ سيتم سنويا تنظيم هذه المسابقة فى شهر أكتوبر ثم إعلان النتائج فى ديسمبر من كل عام. وكشف محافظ أسوان عن أنه جار التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لإقامة معسكر ودورات تدريبية متقدمة للفائزين تشمل زيارات ميدانية للمناطق والتجمعات الصناعية الكبرى من أجل صقل الشباب الفائز بالخبرات التى تؤهلهم لسوق العمل، موضحا بأنه بالتوازى ستنظم المحافظة برامج تدريب لهؤلاء الشباب ليصبحوا رواد أعمال قادرين على المنافسة فى سوق العمل وذلك بدعم ورعاية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، علاوة على مؤسسات المجتمع المدنى والمحلى مثل "أم حبيبة، وأسوان كوليدج للتدريب، ومؤسسة تروس مصر".

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