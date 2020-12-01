بسبب القفازات .. جدل على السوشيال ميديا بعد تصميم جديد لـ جاكيت

جدة - نرمين السيد - وصممت البلجيكية ميريل روج، فى شركة "نوردستروم" جاكيت بقفازات طويلة بسعر يبلغ 740 دولارا.

وسخر مستخدمو السوشيال ميديا من تصميمه بسبب طول القفازات، وشبهه البعض بالقفاز المستخدم عند غسل الصحون، ونال الجاكيت شعبية كبيرة، وفقا لما جاء فى موقع "insider".

وأشارت ميريل إلى المجهود المبذول لصنع الجاكيت الذى يناسب الجنسين، حيث قام فريق بجمع الساتان المنسوج يدويا والذى تم إنتاجه على نول صغير قديم فى إيطاليا، ثم تجميعه فى ورشة عمل يدوية.

وبرغم الانتقادات الساخرة الموجهة للتصميم إلا أن ذلك لم يؤثر على المصممة ميريل وفريقها، وذلك لاقتناعها بأن الموضة مصدر للمرح والفرح.