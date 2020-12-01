طريقة تحضير برجر المطاعم فى المنزل

جدة - نرمين السيد - ويعد برجر اللحم المتوفر فى المطاعم من الأطعمة المفضلة للبعض، ولتجهيزها فى المنزل نحتاج إلى: -4 أوراق خس. -مايونيز. -1 حبة طماطم مقطعة دوائر. -بصلة مقطعة شرائح دوائر. -جبن موازريلا. -4 حبات من خبر البرجر. -كيلو لحم مفروم. -ملعقة كبيرة من البقسماط. -بيضة. -ملح. -ملعقة صغيرة من البهارات. -نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. -نصف ملعقة صغيرة من ثوم البودرة. -نصف ملعقة صغيرة من بصل البودرة. طريقة التحضير: نضع اللحم المفروم فى وعاء وعليه البقسماط والبيض والملح والفلفل الأسود والثوم البودرة والبصل البودرة والبهارات. وبعد مزجهم جيدا يشكل اللحم إلى أقراص متساوية الحجم والسماكة ثم توضع فى الثلاجة لمدة نصف ساعة. وفى مقلاة واسعة على نار متوسطة يسخن الزيت لتقلى فيه قطع اللحم مع التقليب من حين لآخر حتى تنضج. ويدهن الخبز بالمايونيو وفوقه الخس وقطعة اللحم وجبن الموزاريلا والبصل والطماطم، ثم يقدم ساخنا.

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