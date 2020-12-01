تليجرام يطرح ميزة جديدة تساعد على التواصل الجماعى

جدة - نرمين السيد - ويستعد تيليجرام لطرح الميزة التى تتمثل فى المكالمات الجماعية التى يتم إنشائها من قبل شخص يقوم بتحديد عدد من الأفراد الذى يرغب فى مكالمتهم جماعيا.

وجاءت تلك الخطوة بعد إطلاق تيليجرام خدمة مكالمة الفيديو لمستخدمى الهواتف التى تعمل بنظام "IOS".

ومن أجل الاستفادة بتلك الميزة يجب تحديث التطبيق، ثم الضغط على رمز الإعدادات لفتح قائمة التصحيح ثم تنشيط وظيفة الميزة التجريبية، كما يجب التأكد من أن هذه الخاصية مفتوحة عند باقى الأفراد، وفقا لما جاء فى صحيفة "Durov Code".