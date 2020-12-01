فى اليوم العالمى لـ الإيدز .. الصحة تكشف أعراضه ومراكز الفحص الخاصة به

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزارة الصحة للمواطنين فى اليوم العالمى لـ الإيدز، أن أعراض ذلك الفيروس تظهر فى صورة ارتفاع فى درجة الحرارة، وإسهال مزمن، وطفح جلدى، ودور برد.

وذكرت الصحة خطوات الحماية من الإصابة بالفيروس المسبب للإيدز، ومنها:

-الامتناع عن مشاركة الإبر والسرنجات أو الأدوات الثاقبة للجلد مع شخص آخر.

-الالتزام بالسلوكيات والعلاقات الآمنة.

-معرفة طرق انتقال العدوى.

-الالتزام باتباع الإجراءات الوقائية التى تحمى من انتقال العدوى من الأم المصابة لجنينها.

كما أشارت الصحة إلى عناوين مراكز الفحص والمشورة الخاصة بالإيدز فى جميع المحافظات.

وخصصت منظمة الصحة العالمية، يوم 1 ديسمبر من كل عام للاحتفال باليوم العالمى للإيدز، لأجل زيادة الوعى بالفيروس.

ويعد فيروس نقص المناعة البشرية، هو فيروس يهاجم جهاز المناعة فى الجسم، وفى حالة عدم علاجه يمكن أن يؤدى إلى الإيدز وذلك عندما يقل عدد خلايا CD4 بالدم عن 200 خلية "متلازمة نقص المناعة المكتسب"، ويتسبب الإيدز فى جعل الإنسان عرضة للإصابة بالأمراض المختلفة مثل السرطان والالتهاب الرئوى.