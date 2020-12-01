فى يومه العالمى.. الصحة العالمية تعلن عن دواء جديد لعلاج الأطفال من الإيدز

جدة - نرمين السيد - وأوضح المتحدث باسم المنظمة، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أن الدواء الجديد يذوب فى الماء وبنكهة الفراولة، مضيفًا أنه تم الاتفاق مع الصندوق العالمى للإيدز والسل والملاريا، على أن الأدوية الجديدة ستخفض تكلفة العلاج السنوى من الإيدز للطفل الواحد من نحو 480 دولارًا أمريكيًا فى الماضى إلى أقل من 120 دولارًا، وأن الأدوية الجديدة التى طال انتظارها ستكون متاحة الآن فى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.

وبيّن أن 1.7 ملايين طفل حول العالم مصابون بالإيدز، ونصفهم فقط يتلقون العلاج، مشيرًا إلى أن 100 ألف طفل يموتون سنويًا بسبب عدم توفر الأدوية الفعالة المناسبة للأطفال، وعدد كبير منهم لا يستجيب للعلاج لأنهم كانوا يتناولون أدوية بجرعات وطعم لا يناسبهم.

ويحتفل العالم اليوم، فى الأول من ديسمبر من كل عام، باليوم العالمى للإيدز، حيث يتحد الناس في هذا اليوم وفى جميع أنحاء العالم لإظهار الدعم للأشخاص المصابين والمتأثرين بفيروس نقص المناعة البشرية، ولتذكر أولئك الذين فقدوا حياتهم بسبب مرض الإيدز.