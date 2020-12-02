لجلب صخور .. هبوط مركبة فضاء صينية بنجاح على القمر

جدة - نرمين السيد - وكانت الصين أطلقت المسبار "تشانغ إى-5" فى 24 نوفمبر. وبحسب "روسيا اليوم"، تسعى مهمة "تشانغ إى-5"، الذى سُمى على اسم إلهة القمر عند قدماء الصينيين، لجمع مواد من سطح القمر لمساعدة العلماء فى معرفة المزيد عن نشأة القمر.

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