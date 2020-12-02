نشرة صباحك ومطرحك المرورية: ازدحام بـ أعلى الأوتوستراد ومحور الوراق

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جدة - نرمين السيد - وأعلن صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك" الذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، أن جميع محافظات الوجه القبلى شهدت سيولة فى الحركة المرورية، كذلك الأمر بالنسبة لمحافظات الوجه البحرى.
وأشار مراسل الراديو 9090، إلى أن قطاعات الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى بها أعمال تطوير وتوسعة على عدد من المحاور، وتنحصر فيها الكثافات المرورية أعلى الأوتوستراد القادم من المنيب وأعلى محور الوراق والمرج الجديدة.
وأوضح صابر أن جميع المحاور الداخلية بالجيزة تعمل بشكل جيد، بينما يقابلنا بعض الأحجام المرورية فى محافظة القاهرة عند محور الفردوس.
وذكر أن هناك بعض المناطق التى تعمل فيها الحركة المرورية بشكل جيد، منها شارع مصر والسودان وكوبرى السواح وشارع المطرية.
أما فيما يخص جميع الكبارى الأخرى سواء كوبرى الجلاء أو الساحل أو الجامعة، فتعمل بشكل جيد ومرض.
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